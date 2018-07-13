Дети журналиста пытались оспорить законность приказа госоргана о снятии с учета Ratel.kz
Суд не удовлетворил иск наследников Бендицкого к министерству информации
Фото Дмитрия Мазоренко

Суд не удовлетворил исковые требования наследников покойного журналиста Геннадия Бендицкого, на которого был зарегистрирован сайт Ratel.kz, к комитету информации министерства информации и коммуникаций, сообщил на своей странице в Фейсбуке главный редактор закрытого решением суда портала Марат Асипов.

«Государство выиграло суд у детей Гены Бендицкого», - написал Асипов на своей странице в социальной сети, по телефону отказавшись от дальнейших комментариев.

Гражданский процесс по иску наследников Геннадия Бендицкого к комитету информации начался 2 июля в Ауэзовском суде №2 под председательством судьи Гульжан Амансериковой, сообщал на своей странице в Фейсбуке журналист Вадим Борейко.

Олег и Екатерина Бендицкие оспаривали законность приказа №2, признающего свидетельство о постановке на учет интернет-портала Ratel.kz утратившим силу. Они считают, что выпущенный госорганом приказ нарушает их имущественные права. Как пишет Борейко, «одним из оснований для приказа стало заключение эксперта о том, что аппаратно-программный комплекс (АПК) ресурса расположен за пределами территории Республики Казахстан». 28 мая, основываясь в том числе и на этом приказе, Медеуский суд города Алматы принял решение прекратить выпуск Ratel.kz на год. Марату Асипову запретили распространять информационные материалы под именами своего интернет-портала в других СМИ, а также на ресурсах Ratel.kz, Balborsyk.kz, Wildratel.com, Itau.kz и других доменных именах.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Казахстане будут освобождены до 5000 осужденных за тяжкие преступления
Новости
​В Казахстане начнут добычу угольного метана
Новости
Казахтелеком получил разрешение на покупку 75% акций Kcell
Новости
Дожди сменят жару на западе и севере Казахстана
Новости
​Министерство общественного развития предлагает сократить число госслужащих в общественных советах
Новости
Vласть проведет второй ежегодный фестиваль The Art of Storytelling