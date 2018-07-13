Суд не удовлетворил иск наследников Бендицкого к министерству информации

Суд не удовлетворил исковые требования наследников покойного журналиста Геннадия Бендицкого, на которого был зарегистрирован сайт Ratel.kz, к комитету информации министерства информации и коммуникаций, сообщил на своей странице в Фейсбуке главный редактор закрытого решением суда портала Марат Асипов.

«Государство выиграло суд у детей Гены Бендицкого» , - написал Асипов на своей странице в социальной сети, по телефону отказавшись от дальнейших комментариев.

Гражданский процесс по иску наследников Геннадия Бендицкого к комитету информации начался 2 июля в Ауэзовском суде №2 под председательством судьи Гульжан Амансериковой, сообщал на своей странице в Фейсбуке журналист Вадим Борейко.

Олег и Екатерина Бендицкие оспаривали законность приказа №2, признающего свидетельство о постановке на учет интернет-портала Ratel.kz утратившим силу. Они считают, что выпущенный госорганом приказ нарушает их имущественные права. Как пишет Борейко, «одним из оснований для приказа стало заключение эксперта о том, что аппаратно-программный комплекс (АПК) ресурса расположен за пределами территории Республики Казахстан». 28 мая, основываясь в том числе и на этом приказе, Медеуский суд города Алматы принял решение прекратить выпуск Ratel.kz на год. Марату Асипову запретили распространять информационные материалы под именами своего интернет-портала в других СМИ, а также на ресурсах Ratel.kz, Balborsyk.kz, Wildratel.com, Itau.kz и других доменных именах.