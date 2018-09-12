США намерены ввести санкции в отношении КНР за нарушение прав человека

Власти США рассматривают вопрос о введении санкций в отношении китайских высокопоставленных лиц и компаний за нарушение прав человека на фоне сообщений о «перевоспитательных лагерях» для мусульман, пишет газета «Известия» .

Обсуждение возможности введения санкций велось властями США несколько месяцев. Две недели назад о введении санкций госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина попросили члены конгресса. Санкции предполагают ограничение поставок из США в Китай технологий наблюдения, которые используются китайскими агентствами по безопасности для слежения за этническими уйгурами.

Недавно правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором правозащитники собрали «новые факты массовых произвольных задержаний, пыток и недозволенного обращения, а также контроля за повседневной жизнью граждан, фактически перерастающего в тотальный». Между тем в КНР отвергают эти обвинения.

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