В Цеснабанке отрицают ввод ограничений на снятие депозитов

В «Цеснабанке» не вводили ограничения на снятие денег гражданами со своих депозитов. Единственное, здесь воспользовались правом пролонгировать срок рассмотрения заявок до пяти дней в рамках клиентских договоров, сообщила в среду Vласти сотрудник PR-службы банка Анар Канафина.

«Банк не вводил ограничений на снятие депозитов. Единственное, сейчас банк пролонгировал срок выдачи депозитов. То есть у нас в договорах есть пункт, что банк до пяти календарных дней рассматривает заявки по выдаче. Сейчас временно пролонгирован срок выдачи. Но по суммам никаких ограничений у нас нет», - заверила Канафина.

Отвечая на вопрос, планируется ли вводить какие-либо ограничения, она подчеркнула: «Никаких ограничений в плане сумм выдачи или по факту выдачи – ничего такого банк не вводил. Единственное, у нас в договорах есть пункт по срокам. Сейчас до пяти календарных дней банк принимает заявки и выдает. В рамках этого срока, который у нас в пункте договора прописан».

Она также еще раз отметила, что это « не является ограничением».

«Это просто временная мера, которой мы воспользовались в рамках наших клиентских договоров. И выдачи идут по предварительным заявкам в течение пяти календарных дней», - заверила Канафина.

Вместе с тем в PR-службе не смогли ответить, в связи с чем банк ввел такую меру, попросив направить официальный запрос.

Отметим, ранее в социальной сети Facebook появились сообщения от граждан, что они не смогли снять деньги с депозита в «Цеснабанке». «Ну что, …. добрался и до Цеснабанка. Мама не может снять деньги с депозита. С сегодняшнего дня у них ограничения на выдачу. По заявлению дают, все как с банком Астаны. Вангую, что тянуть будут дольше по времени», - написала пользователь Олеся Нам.