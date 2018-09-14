Казахстан на предстоящий эпидсезон закупил 1,5 млн доз вакцин

«В этом году вакцинацию мы начнем с 1 октября, поскольку в настоящее время в Казахстан завезено 1,5 млн доз. На это областными акиматами затрачено 1 млрд 200 млн, мы постараемся в наиболее оптимальные сроки в октябре, ноябре, и первую половину декабря завершить вакцинацию», - сказал Бекшин в пятницу на пресс-конференции.

По его словам, «наиболее оптимальным будет пройти вакцинацию в октябре».

«Наша работа направленна на то, чтобы как можно быстрее провести эту работу. Понятно, что в северных регионах сезон приходит быстрее, и мы должны это учитывать. Вакцинацию мы планируем начать массово по все стране», - сказал Бекшин.

По информации комитета охраны общественного здоровья, ежегодно в Казахстане вакцинируются только 10% населения. «Мы здесь учитываем и тех, кто бесплатно вакцинируется, а также по заявкам работодателей вакцинируются 300-400 своих сотрудников. Но и естественно население вдобавок в добровольном порядке сами вакцинируют себя и детей, это порядка 170-180 тыс. человек», - проинформировал глава ведомства.

Отвечая на вопрос, можно ли вакцинироваться дома, Бекшин отметил, что «можно, но лучше прийти в больницу, поскольку там не только один человек ведет вакцинацию». «Есть медсестра, которая делает вакцинацию, есть врач, которая должна провести осмотр и наблюдать после вакцинации в течение получаса. Поэтому лучше привести туда, там есть все необходимые лекарства», - сказал он.

Бекшин также сообщил, что по прогнозу ВОЗ в текущем эпидсезоне будет циркулировать три штамма вируса: А (H1N1) – Мичиган, А (H3N2) – Сингапур, B – Колорадо.

«Их особенность в том, что у них различна антигенная структура и особенно подвержены мутации и рекомбинации тип А. Поэтому он часто меняет структуру и видоизменяется. Грипп – это наиболее изученная инфекция и в то же время неизвестна. Потому что идет постоянная мутация и изменения структуры вируса, и вакцинологи должны постоянно за этим следить и улавливать изменения, и закладывать каждый год новую вакцину. Допустим, в прошлый и позапрошлый сезон антигенная структура не менялась, потому что циркулировали одни и те же вирусы. В этом году, по прогнозу, идет замена вирусов, то есть будет циркуляция двух новых вирусов типа А – Сингапур и типа В – Колорадо», - сказал глава комитета, подчеркнув, что «по гриппу у нас десятки лет осложнений не было».