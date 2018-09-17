Горнолыжный курорт строят в Жамбылской области

В Жуалынском районе Жамбылской области, на границе заповедника Аксу-Жабаглы, ведется строительство горнолыжного комплекса «Каралма», предназначенного как для зимнего, так и для летнего отдыха, передает «Казинформ» .

Курорт будет расположен в 60 км от Тараза. Его площадь составит 68 га. Сейчас там строится автомобильная дорога, ведется подготовка к строительству лыжных трасс, четырех канатных дорог протяженностью 9 150 м и всей необходимой инфраструктуры.

«Впервые в Жамбылской области в нашем Жуалынском районе появится горнолыжный курорт «Каралма». Строительство идет, доставлено уже сто процентов оборудования для горнолыжных трасс. Дорогу туда строим, ведь там до сих пор были бездорожье, совершенно не имеющие никакой цивилизации места. Все коммуникации надо подводить, всё начинаем буквально с нуля. Инфраструктуру уже на 80 процентов закончили, ждем инвесторов, которые будут строить там коттеджи, гостиницу, ресторан. Из 20-ти намеченных коттеджей уже 5 построили. Плюс к этому строим гидроэлектростанцию на 16 мВт стоимостью в 6 млрд тенге», - рассказал аким Жуалынского района Бахтияр Копбосынов, добавив, что курорт сможет принимать до 4 тыс. человек.

Проектами строительства гостиницы, ресторана и гостевых коттеджей уже заинтересовались бизнесмены Жамбылской и Туркестанской областей. Канатную дорогу, лыжные трассы, спортплощадки, автостоянку возведут за счет инвестиций государства.

По словам Копбосынова, глава региона Аскар Мырзахметов не только поддержал идею горнолыжного курорта, но и «как любитель этого вида спорта подсказал, какие именно склоны оптимально использовать для спусков».

«Для всех сомневающихся, будет ли там снег, поясняю, что с ноября у нас уже минусовые температуры, снег стабильно лежит с декабря по март. То есть четыре месяца можно спокойно кататься на лыжах. И это в 60 км от Тараза, где зимой снег бывает максимум неделю, и может почти всю зиму быть плюсовая температура. Обещаю, что у нас будут очень удобные для катания спуски. Во всем мире хотят кататься на длинных трассах. В Казахстане Медео, Чимбулак, Щучинск имеют короткие дистанции, а мы можем предоставить длинные трассы протяженностью чуть меньше спусков «Красной поляны» в Сочи», - отметил Копбосынов.

Летом здесь предполагается развивать велотуризм, дельтапланеризм, рыбалку, конные маршруты, кумысолечение.

Как отмечают эксперты, выгодное географическое расположение будущего курорта – рядом находится международная трасса «Западная Европа – Западный Китай», в непосредственной близости проходят железнодорожные пути – позволят привлекать туристов.

Ранее вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов заявлял, что Казахстану нужен новый горнолыжный курорт, так как Шымбулак не справляется с нагрузкой. При этом указывалось, что новый курорт может быть построен в Алматинской области.