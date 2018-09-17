Султанов поручил ввести в этом году в эксплуатацию не менее 2300 кв. м жилья

Аким Астаны Бахыт Султанов на аппаратном совещании дал ряд поручений по созданию новой модели развития города. В частности, он поручил повысить качество сервиса в сфере туристических услуг до международных стандартов и обеспечить ввод в эксплуатацию запланированного жилья общей площадью не менее 2300 кв. м, сообщается на сайте акимата.

Султанов напомним, что «глава государства поставил перед нами ряд приоритетных задач, исполнение и достижение которых необходимо обеспечить в ближайшее время», а внедрение новой модели развития города и создание комфортной среды для продвижения инноваций требует разработки долгосрочной стратегии развития города до 2050 года. В связи с этим он поручил провести комплексный анализ текущей ситуации, определить стратегические цели, видение будущего: улучшение качества жизни, гармонизация городской среды, устойчивый экономический рост, эффективное использование ресурсов и т.д.

Аким подчеркнул, что новая модель города должна включать в себя развитие делового финансового хаба на базе Международного финансового центра «Астана», а это в свою очередь требует расширения сферы индустрии туризма.

«В связи с этим поручаю наладить сотрудничество с ведущими международными организациями в области делового туризма. Важно повысить качество сервиса в сфере туристских услуг до международных стандартов», - сказал он

Также он указал на необходимость больше внимания уделить благоустройству, возведению социальных объектов, строительству жилых домов. В частности, Султанов поручил в текущем году обеспечить ввод в эксплуатацию запланированного жилья общей площадью не менее 2300 кв. м (с начала 2018 года введено в эксплуатацию 1699,6 тыс. кв. м жилья).

«Работа акимата должна быть нацелена на реализацию пяти социальных инициатив, озвученных главой государства. Исполнение этих задач будет способствовать созданию новых рабочих мест и дальнейшему росту экономики города», - заключил Султанов.

Напомним, 11 сентября Нурсултан Назарбаев поставил задачи перед новым акимом Астаны Бахытом Султановым, в частности он поручил разработать долгосрочную стратегию развития города до 2050 года.