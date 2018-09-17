Депутат сената решила личную проблему в ходе встречи с руководством ЕНПФ

Депутат сената Бырганым Айтимова в свое время воспользовалась пенсионным аннуитетом и даже получила определенные выплаты от страховой компании. Однако последующую сумму выплат ей перенесли на 2023 год, а документы она потеряла. Пользуясь служебным положением, в понедельник в ходе встречи сенаторов с руководством Единого накопительного пенсионного фонда, Айтимова решила свою проблему.

«Очень большой блок по пенсионному аннуитету. Что происходит? Я использовала. Я перевела сама лично в свое время, и мне единовременно выплатили. Но у меня осталась какая-то сумма, которая в 2023 году (будет мне выплачена - V), поскольку сейчас все изменилось. Я не могу вообще понять, куда мне обращаться, чтобы узнать, сколько меня осталось в соответствии с договором с аннуитетной компанией, это был «Халык банк». И я вот думаю, что я не одна такая, поскольку все теперь вот так передалось. Могу ли я искать этот договор или копию получить в фонде? Или я должна вообще такое расследование провести, чтобы найти концы? Я просто, к примеру говорю про себя, но вообще с этим столкнулись многие», - сказала Айтимова.

Глава ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева объяснила, что в данном случае обращаться нужно в страховую компанию, с которой был заключен договор, на что депутат отметила, что данной компании, входящей в «Халык банк», уже не существует.

«Я у них спросила, они говорят, мы же все закрыли, у нас теперь ничего нет», - пожаловалась сенатор.

«У «Халык банка» не может быть, чтобы закрылось. У них работает две страховые компании. На сегодня у «Казкома» и «Халыка» они работают. «Халык лайф» работает, поэтому вы можете обратиться, они найдут. Мы можем найти из исторической базы данных…», - отметила глава ЕНПФ.

«Ну хорошо, я найду, потому что я знаю. А вот пенсионеры, они же не все всё помнят. Когда-то с кем-то заключили и вот где ноги найти нашим гражданам?», - перебила главу ЕНФП депутат.

«В нашей базе мы можем найти и сказать человеку, когда в какой сумме, в какую страховую компанию мы перечислили. В базе данных, конечно, есть», - объяснила Наурызбаева.