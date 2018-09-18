В ЕАЭС планируют создать евразийский ювелирный бренд

«Коллегия ЕЭК подготовит «дорожную карту» по разработке проекта «Создание евразийского ювелирного бренда, ориентированного на экспорт». Задача проекта – определить специализацию стран для кооперации в отрасли», - говорится в сообщении.

Планируется сформировать и зарегистрировать товарный знак «евразийский бренд» для продвижения совместной продукции в третьи страны. При этом отмечается, что организация торговой инфраструктуры и применение цифровых технологий снизят издержки производителей из стран ЕАЭС и устранят барьеры при выходе на экспортные рынки.

Между тем на заседании совета ЕЭК вице-премьеры стран союза подписали соглашение о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка, которое определяет направления и порядок гармонизации законодательства стран союза в банковском, страховом секторах и секторе услуг на рынке ценных бумаг на основе международных принципов и стандартов. Документ необходим для создания общего финансового рынка и взаимного признания лицензий в странах Союза. В течение девяти месяцев со дня вступления в силу соглашения стороны разработают «дорожную карту» по сближению норм, предусмотренных национальным законодательством в финансовой сфере. Процесс сближения должен завершиться к 2025 году.

Помимо этого на заседании утверждены «дорожные карты» по реализации Временного соглашения, направленного на образование зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, и Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем; одобрен порядок взаимодействия между странами союза и комиссией по вопросам устранения ограничительных мер в торговле с третьими сторонами. Кроме того, принят техрегламент ЕАЭС «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию», в котором определены параметры содержания в газе сероводорода, кислорода, диоксида углерода, меркаптановой и общей серы, механических примесей, прописаны правила его обращения на рынке ЕАЭС. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Также совет ЕЭК уточнил требования к маркировке продуктов, что обеспечит лучшую читаемость и восприятие информации на потребительских упаковках. Изменения в техрегламент «Пищевая продукция в части ее маркировки» вводятся в действие по истечении 180 календарных дней с даты их официального опубликования, а для плавного перехода на новую упаковку предполагается переходный период – не менее 24 месяцев со дня вступления в силу изменений в техрегламент ЕАЭС.

Совет ЕЭК также утвердил новую техплатформу в сфере разработки и производства светотехнического оборудования «Евразийская светотехническая платформа». Основные направления работы новой платформы – это разработка современного оборудования и инновационных технологий для производства светотехнической продукции, энергосберегающего светотехнического оборудования для пищевых и перерабатывающих производств агропромышленного комплекса Союза. Также платформа будет способствовать созданию в ЕАЭС совместных проектов и комплексного производства систем освещения на основе всех видов источников света: натриевых, галогенных, люминесцентных и других светильников.