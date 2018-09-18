Совет ЕЭК поручил коллегии комиссии разработать интеграционный проект
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В ЕАЭС планируют создать евразийский ювелирный бренд
фото bnews.kz

Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поручил коллегии комиссии разработать интеграционный проект по созданию евразийского ювелирного бренда, сообщается на сайте ЕЭК.

«Коллегия ЕЭК подготовит «дорожную карту» по разработке проекта «Создание евразийского ювелирного бренда, ориентированного на экспорт». Задача проекта – определить специализацию стран для кооперации в отрасли», - говорится в сообщении.

Планируется сформировать и зарегистрировать товарный знак «евразийский бренд» для продвижения совместной продукции в третьи страны. При этом отмечается, что организация торговой инфраструктуры и применение цифровых технологий снизят издержки производителей из стран ЕАЭС и устранят барьеры при выходе на экспортные рынки.

Между тем на заседании совета ЕЭК вице-премьеры стран союза подписали соглашение о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка, которое определяет направления и порядок гармонизации законодательства стран союза в банковском, страховом секторах и секторе услуг на рынке ценных бумаг на основе международных принципов и стандартов. Документ необходим для создания общего финансового рынка и взаимного признания лицензий в странах Союза. В течение девяти месяцев со дня вступления в силу соглашения стороны разработают «дорожную карту» по сближению норм, предусмотренных национальным законодательством в финансовой сфере. Процесс сближения должен завершиться к 2025 году.

Помимо этого на заседании утверждены «дорожные карты» по реализации Временного соглашения, направленного на образование зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, и Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем; одобрен порядок взаимодействия между странами союза и комиссией по вопросам устранения ограничительных мер в торговле с третьими сторонами. Кроме того, принят техрегламент ЕАЭС «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию», в котором определены параметры содержания в газе сероводорода, кислорода, диоксида углерода, меркаптановой и общей серы, механических примесей, прописаны правила его обращения на рынке ЕАЭС. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Также совет ЕЭК уточнил требования к маркировке продуктов, что обеспечит лучшую читаемость и восприятие информации на потребительских упаковках. Изменения в техрегламент «Пищевая продукция в части ее маркировки» вводятся в действие по истечении 180 календарных дней с даты их официального опубликования, а для плавного перехода на новую упаковку предполагается переходный период – не менее 24 месяцев со дня вступления в силу изменений в техрегламент ЕАЭС.

Совет ЕЭК также утвердил новую техплатформу в сфере разработки и производства светотехнического оборудования «Евразийская светотехническая платформа». Основные направления работы новой платформы – это разработка современного оборудования и инновационных технологий для производства светотехнической продукции, энергосберегающего светотехнического оборудования для пищевых и перерабатывающих производств агропромышленного комплекса Союза. Также платформа будет способствовать созданию в ЕАЭС совместных проектов и комплексного производства систем освещения на основе всех видов источников света: натриевых, галогенных, люминесцентных и других светильников.

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