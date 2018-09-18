В Kazakh Tourism назвали проблемы, мешающие развитию туризма в РК

Заместитель председателя правления АО «НК Kazakh Tourism» Тимур Дуйсенгалиев в кулуарах международного форума стран-участниц Шелкового пути «На пути к единению» в Астане рассказал о проблемах, мешающих развитию туризма в Казахстане, сообщает «Казинформ» .

«С учетом того, что наш регион находится в центре континента, долететь подчас сюда и долго, и дороговато. Поэтому одним из основных вопросов обсуждения является транспортная доступность. То есть как обеспечить Казахстану транспортную доступность, чтобы сюда летать было легко, недорого и интересно», - сказал Дуйсенгалиев.

По его словам, внутри страны существует проблема с транспортным сообщением.

«Долетел до страны – это хорошо, внутри страны как ты передвигаешься? У нас большие проблемы с автобусным сообщением, то есть парк туристских автобусов на сегодня изношен на 90%. Наши поезда еще не стали туристским продуктом – это просто метод доставки с одной точки в другую», - пояснил он.

Он привел в пример Испанию, где популярен железнодорожный туризм.

«Стоимость одного пятидневного тура доходит до 3 тыс. евро. В основном, конечно, путешествуют иностранцы, и мы обязаны использовать эти возможности, потому что на поездах путешествует золотая категория туристов, это возрастная категория 50+. То есть это образованные люди, люди с хорошим достатком. Именно эти люди могут быть самым эффективным проводником тех впечатлений, которые они получат в нашем регионе», - отметил Дуйсенгалиев.



