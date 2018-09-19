На одно вакантное место в акимате Астаны претендуют 6 человек

После внедрения новой системы оплаты труда, которая позволяет дифференцировать заработную плату сотрудников в зависимости их загруженности, в столичном акимате увеличилось количество кандидатов на занятие вакантных должностей, сообщается на сайте акимата Астаны.

«Нами был проведен тщательный функциональный анализ структурных подразделений. Был выявлен ряд проблемных вопросов, которые снижали общую эффективность работы структур акимата. Путем проведения трансформации акимата, за счет внутреннего распределения, доля сотрудников профильных отделов увеличилась с 57 до 80%. Это позволило снизить нагрузку на специалистов на 6,3%», - рассказала заместитель руководителя аппарата акима Астаны Руслана Тайген.

Она добавила также, что оптимизация и цифровизация бизнес-процессов позволили сократить число городских управлений с 26 до 17, руководящий состав – в 2 раза, а после внедрения новой системы оплаты труда, которая позволяет дифференцировать заработную плату сотрудников в зависимости их загруженности, увеличилось количество кандидатов на занятие вакантных должностей. Так, с начала года на занятие 160 вакантных мест подано 950 заявок, или 6 кандидатов на одну должность, что выше показателей 2017 года. При этом увеличился качественный состав претендентов: на госслужбу акимата принято 15 выпускников зарубежных вузов и 10 сотрудников топ-менеджмента квазигосударственного сектора.

Говоря об экономии в результате перехода столичного акимата на услуги таксопарков, Тайген сообщила, что «отказ от приобретения автотранспорта и переход на такси в течение 5 лет даст экономию около 1,5 млрд тенге». Эти деньги будут направлены на обеспечение питанием школьников 1-4 классов, увеличение на 8 тыс. детей госзаказа в частные дошкольные учреждения, расширение перечня лекарственного обеспечения для больных с редкими заболеваниями.

Ранее экс-глава города Асет Исекешев сообщал, что после внедрения новой системы оплаты труда размеры должностных окладов сотрудников акимата увеличились в 2-2,5 раза.