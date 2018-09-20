Казахстану нужен новый подход в обеспечении общественной безопасности – МОР

«В Казахстане проживают представители более 100 этносов и 18 конфессий, поэтому современный, полиэтнический Казахстан – это наследник вековых духовных и культурных традиций. Мы стремимся обеспечить права граждан на свободу совести, создать благоприятные условия для работы зарегистрированных религиозных объединений. В то же время нас беспокоит ряд вызовов и угроз – это ксенофобия, религиозный экстремизм и терроризм, с которыми столкнулся современный мир. В этих условиях для Казахстана важен поиск новых подходов для обеспечения общественной безопасности в стране», - сказал Арын в четверг на республиканской конференции «Роль общественных институтов в вопросах профилактики религиозного экстремизма и терроризма».

Он отметил, что «с усилением религиозности у некоторой части верующего населения стали появляться формы агрессии и религиозного радикализма, что в совокупности угрожает безопасности граждан и стабильности государства».

Арын также напомнил, что министерство общественного развития разработало пакет поправок в закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», которые направлены как на защиту прав граждан, так и на минимизацию возможности использования религии в экстремистских и деструктивных целях.

По его информации, за 8 месяцев 2018 года министерство проанализировало содержание более 5 тыс. интернет-ресурсов, провело экспертизу более 2,5 тыс. материалов, из них 1,5 тыс. получили «отрицательное заключение». При этом одной из проблем казахстанского общества вице-министр назвал «религиозную безграмотность», которую «нужно решать совместными усилиями, поскольку она влияет на общее духовное здоровье нации, сохранность таких базовых институтов, как семья и гражданское общество».

«Большое внимание нам надо уделять молодежи. Деятельность в молодежных организациях должна быть направлена на повышение ответственности перед обществом, привитие общечеловеческих, общегуманных ценностей, получение навыков включения в современную жизнь. Тут особая роль отводится ветеранским организациям, которые могут воспитать высокий патриотизм у молодежи рассказывая о подвигах нашего народа по защите отечества в разные периоды нашей истории», - считает Арын.

