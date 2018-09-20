Утвержден механизм выкупа портфеля сельхозкредитов у Цеснабанка

Правительством Казахстана и Национальным банком утвержден механизм выкупа портфеля сельскохозяйственных кредитов у АО «Цеснабанк» на сумму 450 млрд тенге. Соответствующий пакет мер, предусматривающий поддержку аграрного сектора, был предложен на прошлой неделе, сообщается на сайте премьер-министра.

«В течение ближайших дней механизм будет реализован, что позволит улучшить условия для сельхозпроизводителей, а также повысить устойчивость АО «Цеснабанк» за счет кардинального улучшения качества кредитного портфеля. Также определены суммы и точный график докапитализации АО «Цеснабанк» со стороны его акционеров», - говорится в сообщении.

Указывается, что АО «Цеснабанк» совместно с АО «НУХ «КазАгро» утвержден механизм конвертации валютных кредитов, выданных сельхозпроизводителям, в тенговые кредиты с удлинением сроков кредитования. Отмечается, что «это снизит долговую нагрузку предприятий агропромышленного комплекса и снизит зависимость от курсовых колебаний, вызванных внешними факторами».

Как сообщалось ранее в совместном заявлении правительства и Нацбанка, «ситуация на мировых рынках нестабильна, быстро меняется. Аграрный сектор, который имеет нагрузку в виде валютных кредитов, развивается под давлением внешних шоков».

«Поэтому правительство и Национальный банк разработали пакет дополнительных мер поддержки сельхозпроизводителей и в целом аграрного сектора», - говорилось в заявлении.