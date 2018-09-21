Казахстан намерен расширить экспорт продукции машиностроения в ЦА и Европу

В Казахстане разработан пакет мер по развитию экспорта продукции машиностроения, которые позволят расширить «присутствие нашей продукции на рынках Азии и Европы», заявил первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин в пятницу на Форуме машиностроителей.

«В сфере машиностроения у нас есть особый потенциал, сегодня мы обсудим программу машиностроения на среднесрочный период. (…) В рамках нашего форума мы намерены обсудить проект программы дальнейшего развития отрасли, в первую очередь в вопросах наращивания продуктивности и внедрения передовых технологий. Мы намерены внести на обсуждение пакет финансовых, фискальных и институциональных мер для дальнейшего усиления инновационно-экспортного потенциала, в рамках плана будут обсуждены меры по развитию экспорта продукции машиностроения, и мы уверены, что они приведут к реализации нашей цели по расширению присутствия нашей продукции на рынках Азии и Европы», - сказал Мамин.

Он проинформировал, что «к концу года объем производства в отрасли превысит 1 трлн тенге, темпы роста в отрасли по итогам 8 месяцев текущего года составили 13%, опережая средние темпы роста по промышленности в целом в 3 раза».

«Это позволяет говорить об отрасли как о реальном двигателе индустриализации и о драйвере диверсификации экономики страны. Особенно сильную динамику демонстрирует автомобилестроение, темпы роста по результатам 8 месяцев сформировались на уровне выше 50%. Совместно с мировыми лидерами отрасли мы наладили производство конкурентоспособной и востребованной продукции, включая автомобили, продукцию железнодорожного машиностроения локомотивы, вагоны, оборудование нефтегазового сектора и горно-металлургического комплекса, электрооборудование, производство сельскохозяйственной техники», - добавил первый заместитель премьера.

Он отметил, что казахстанская продукция «находит спрос в странах Евразийского экономического союза, Центральной Азии, Европы», а «рост населения и улучшение его благосостояния сделали азиатский регион одним из наиболее перспективных рынков сбыта для отрасли машиностроения».

«Успешность наших инициатив и растущая перспективность отрасли позволяет нам строить планы по дальнейшему наращиванию локализации, и мы активно работаем в этом направлении», - подчеркнул Мамин.

При этом он отметил, что необходимо продолжить «делать упор на массовость и бюджетность производимой продукции», так как это, по его словам, «сегодняшний тренд».

«Ожидания по поводу значимости отрасли для внутренней экономики также находят свои обоснования, машиностроение является стержнем наших усилий по наращиванию капиталоемкости экономики, стало катализатором наращивания добавленной стоимости, создаваемой в республике. Усилия в рамках первой пятилетки индустриализации по направлениям железнодорожного машиностроения и автомобилестроения привели к мультипликативному эффекту в инфраструктуре, строительстве, обработке и услугах», - сказал Мамин.

Он сообщил, что в рамках разрабатываемой программы планируется до 2020 года произвести в Казахстане около 100 тыс. легковых автомобилей, а в ближайшие 2-3 года поставлена задача выйти на 50% локализацию производства.

«Резкий рост производства сегодня обуславливается восстановлением спроса на рынке, открытием экспортных рынков, а также программой льготного автокредитования, лизингового финансирования со стороны государства, которые вкупе позитивно отразились на развитии сектора автомобилестроения. Так, если в 2017 году каждый третий автомобиль, проданный в Казахстане был выпущен на отечественных предприятиях, то в этом году каждый второй автомобиль, проданный в стране, был произведен в Казахстане. На следующий год продолжится программа льготного автокредитования и лизингового финансирования автобусов, сельхозтехники и другой коммерческой техники», - сказал Мамин.

Помимо этого, сообщил первый заместитель премьера, в трехлетнем бюджете планируется «значительно увеличить производство продукции именно ж/д машиностроения».

«В железнодорожном машиностроении за 8 месяцев произведено продукции на 37% больше аналогичного периода прошлого года. Рост производства достигнут за счет государственной поддержки данного сектора. В 2017 году через инструменты БРК лизинг выделено 50 млрд тенге на производство ж/д платформ», - отметил Мамин.

Говоря о сельхозмашиностроении, он проинформировал, что за 6 месяцев текущего года объем производства в секторе сельхозтехники составил порядка 12 млрд тенге, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34%.

Накануне председатель правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев заявил о необходимости строительства в стране металлургических комбинатов по производству автомобильной стали. По его словам, сегодня Казахстан импортирует высоколегированную, высокопрочную и автомобильную сталь в основном из России.