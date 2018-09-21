В Минюсте озаботились качеством разрабатываемых законопроектов

Казахстан изучит мировые практики законотворческого процесса, чтобы внедрить их у себя, сообщил мМинистр юстиции Казахстана Марат Бекетаев на правительственном часе по вопросам совершенствования законотворческого процесса. При этом он указал на наличие вопросов «к качеству законотворчества» в стране.

«Законотворческий процесс должен быть транспарентным и включать в себя все процедуры, необходимые для качества законопроектов. При этом излишние требования в регламентах госаппарата по законопроектной работе могут привести к неоправданному затягиванию сроков внесения проектов в парламент», - сказал Бекетаев.

Он напомнил, что за последние несколько лет проделана большая работа по совершенствованию законотворческого процесса, в частности, в 2016 году принят закон «О правовых актах», которым введены такие институты, как правовой и общественный мониторинг НПА, Концептуальный план законотворческой работы, рассчитанный на период созыва парламента.

«Большое внимание в этом законе было уделено публичности законотворческого процесса. Если раньше общественность видела законопроект только на этапе обсуждения в Парламенте, то сейчас можно участвовать в разработке, начиная с обсуждения концепции проекта. (…) Вместе с тем мы работаем, чтобы обеспечивать качество и оперативность законотворческого процесса. И ключевым здесь является план законопроектных работ, который позволяет рационально организовать работу», - отметил Бекетаев.

Тем не менее, подчеркнул он, «внесение внеплановых законопроектов неизбежно и вызвано объективными причинами – реализацией новых стратегических ориентиров».

«В условиях неустойчивой внешней конъюнктуры частые корректировки в законы или разработка новых является нормальным процессом и не связано с качеством действующего законодательства. Другое дело, если в недавно принятые законодательные изменения вносятся поправки из-за негативных последствий. Здесь должны быть вопросы к качеству законотворчества.», - сказал министр.

По его словам, негативные последствия от законодательных изменений, как правило, возникают в двух случаях. «Первое – когда разработчик неправильно спрогнозировал последствия. Второе – когда внесенные изменения положительные, но общество не было к ним подготовлено, например, из-за слабой разъяснительной работы», - указал Бекетаев.

В этой связи он привел в пример опыт Великобритании, где до внесения законопроекта в парламент используются Зеленая книга и Белая книга – они публикуются массовым тиражом или направляются заранее определенному кругу лиц, с которыми проводятся консультации.

«Зеленая книга – это документы консультативного характера. Они готовятся правительством для того, чтобы госорганы могли собрать отзывы и предложения по проводимой политике. После проведения консультаций, публикуется более влиятельная Белая книга. Она представляет собой заявление о будущей политике правительства в конкретной сфере. В ней может содержаться предварительная версия законопроекта, которая впоследствии может быть изменена по поступившим замечаниям и предложениям. Мы планируем более глубоко изучить этот опыт на предмет целесообразности внедрения в наш законотворческий процесс», - пояснил министр.

Он подчеркнул, что для эффективного внедрения лучших мировых практик «необходимо иметь возможность быстро изучать новый опыт», а для этого разработчики должны знать английский язык.

«Изучение основных трендов и успешного опыта является важным элементом законопроектной деятельности. Как правило, эта информация становится доступной в первую очередь на английском языке. Поэтому для органов-разработчиков крайне необходимо знание английского языка на уровне исполнителей», - пояснил он, отметив, что сегодня в нормотворческом блоке Минюста около 20% сотрудников свободно владеют английским языком.