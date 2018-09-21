Также Казахстан предлагает странам ЦА создать 5 спутников ДЗЗ
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Казахстан предложил Узбекистану совместно создать спутник
ФОТО С WIKIPEDIA.ORG

Казахстан предложил Узбекистану совместно создать спутник. Об этом сообщил директор департамента международного военно-технического сотрудничества Асланбек Сырланов, передает «Казинформ».

«Сейчас наши узбекистанские коллеги пользуются иностранными спутниками. Поэтому поступило предложение построить совместно один спутник», - сказал Сырланов на пресс-конференции по казахстанско-узбекскому сотрудничеству.

Он отметил, что этот аппарат сможет оказывать услуги не только Казахстану и Узбекистану, но и другим странам региона.

Кроме этого, в рамках сотрудничества стран Центральной Азии предлагается создать сразу 5 спутников для дистанционного зондирования земли. Эти аппараты смогут фотографировать предметы размером до 5 м.

«Тогда каждое государство Центральной Азии будет управлять одним спутником. Но при этом есть возможность пользоваться данными с 5 аппаратов. Так можно будет получать новые снимки каждый день. Все это предлагает Казахстан», - сказал Сырланов.

В Астане проходит международная конференция по развитию сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном в новых геополитических условиях.


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