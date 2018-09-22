В Карагандинской области построят НПЗ

В Жанааркинском районе Карагандинской области построят нефтеперерабатывающий завод. Для строительства уже выделили земельный участок, сообщается на сайте областного акимата.

Как рассказал аким района Юржан Беккожин, на сегодняшний день выделены земельные участки 100 га для строительства завода и 70 га – для строительства домов и объектов соцкультбыта.

«Планируется построить небольшой жилой городок со спорткомплексом, медицинским пунктом и торговым центром», - уточнил Беккожин.

Он добавил, что в настоящее время вся проектно-сметная документация находится на госэкспертизе.

«После того как будет получено заключение, сразу начнётся строительство. Завод будет располагаться в шести километрах от районного центра посёлка Атасу. Завод и городок планируется построить в течение двух лет. В строительство будет вовлечено 1 500 человек. После ввода производства в эксплуатацию постоянными рабочими местами будут обеспечены 500 человек», - сказал аким.

Как уточняется, средства для строительства НПЗ инвестировала сингапурская компания R Way Solution PTE Ltd – весной текущего года в Караганде был подписан контракт на 300 млрд тенге.

Между тем ранее сообщалось, что это будет малотоннажный нефтеперерабатывающий завод. Как сообщает акимат, в год здесь будет перерабатываться до 1 млн тонн нефти.

Напомним, что в Казахстане несколько лет решается вопрос строительства четвертого в стране НПЗ. Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщал, что предварительное технико-экономическое обоснование будет разработано во втором полугодии 2018 года, а строительство НПЗ планируется начать в 2019 году.