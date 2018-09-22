В Карагандинской области построят НПЗ

Как рассказал аким района Юржан Беккожин, на сегодняшний день выделены земельные участки 100 га для строительства завода и 70 га – для строительства домов и объектов соцкультбыта.
«Планируется построить небольшой жилой городок со спорткомплексом, медицинским пунктом и торговым центром», - уточнил Беккожин.
Он добавил, что в настоящее время вся проектно-сметная документация находится на госэкспертизе.
«После того как будет получено заключение, сразу начнётся строительство. Завод будет располагаться в шести километрах от районного центра посёлка Атасу. Завод и городок планируется построить в течение двух лет. В строительство будет вовлечено 1 500 человек. После ввода производства в эксплуатацию постоянными рабочими местами будут обеспечены 500 человек», - сказал аким.
Как уточняется, средства для строительства НПЗ инвестировала сингапурская компания R Way Solution PTE Ltd – весной текущего года в Караганде был подписан контракт на 300 млрд тенге.
Между тем ранее сообщалось, что это будет малотоннажный нефтеперерабатывающий завод. Как сообщает акимат, в год здесь будет перерабатываться до 1 млн тонн нефти.
Напомним, что в Казахстане несколько лет решается вопрос строительства четвертого в стране НПЗ. Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщал, что предварительное технико-экономическое обоснование будет разработано во втором полугодии 2018 года, а строительство НПЗ планируется начать в 2019 году.
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