Казахстан «успешно» не пропустили провести Олимпиаду – Мухамедиулы

Крупные международные события, в частности, Олимпийские игры и Чемпионаты мира – это отличный способ привлечь туристов в страну. Однако в число стран, принимающих Олимпиады, попасть практически невозможно, так как это «замкнутый круг, который никого к себе не подпускает», заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

«Если мы будем проводить крупные события, через эти события мы можем показать, что такое Казахстан. Для чего весь мир проводит Олимпийские игры или Чемпионат мира и другие? Чтобы, в первую очередь, показать имидж своей страны. Вот многие спрашивают: а зачем проводить крупные мероприятия? Если мы сделаем анализ, то одни и те же страны проводят эти крупные события. Токио уже второй раз будет проводить Олимпийские игры, Пекин – во второй раз будет проводить Олимпийские игры, Лос-Анжелес – в третий раз будет проводить, уже не говоря о Париже, Лондоне и других странах. Это какой-то замкнутый круг, который никого не подпускает. Мы сделали первый шаг, чтобы провести в 2022 году зимние Олимпийские игры. Как вы знаете, там (нас - V) «успешно» не пропустили. Потому что это рынок очень необходимый, очень выгодный», - заявил Мухамедиулы.

В этой связи, подчеркнул министр, задачей Казахстана является проводить крупные международные мероприятия внутри страны.

«Через эти международные мероприятия в действительности показать имидж Казахстана, наши уникальные возможности, нашу политическую стабильность, межнациональное согласие. И самое главное, что самые добрейшие люди живут в Казахстане. И благодаря этим событиям, конечно, уже имидж Казахстана будет совсем другим», - резюмировал Мухамедиулы.