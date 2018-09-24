Почти на всей территории Казахстана будет без осадков

Почти на всей территории Казахстана 25-27 сентября будет без осадков, температура воздуха будет выше климатической нормы. Лишь на западе республики пройдут дожди и усилится ветер, сообщает РГП «Казгидромет».

«Циклон, вызвавший дожди в большинстве областей республики, кроме западных, уже переместился на юг Западной Сибири. А на Казахстан сместился антициклон. Но и он надолго не задержится. На западные области уже начали перемещаться холодные атмосферные фронты, с которыми в западных и северо-западных областях в предстоящие трое суток ожидаются местами дожди с грозами и порывистым западным ветром», - говорится в сообщении синоптиков в понедельник.

На остальной территории Казахстана будет преимущественно погода без осадков с температурой выше климатической нормы.