В 2019 году акимат Алматы продолжит реконструкцию улиц

На сайте управления архитектуры и градостроительства города Алматы опубликован рабочий проект преобразования улиц центральной части Алматы. Реконструкция планируется на следующий год.

«Мы решили заранее опубликовать черновые эскизы, чтобы изучить общественное мнение и принять во внимание пожелания горожан. Часть деревьев на эскизах не отображена, чтобы лучше видеть фасады зданий. На многих участках запланировано видоизменение колористического решения фасадов, установка новых фонарей, скамеек, урн, уличной мебели, МАФов», - предупреждает управление.

Акимат Алматы собирается реконструировать три километра улицы Кунаева – от проспекта Райымбека до проспекта Абая, полтора километра улицы Казыбек би - от проспекта Достык до улицы Наурызбай батыра, 550 метров Жибек жолы - от улицы Желтоксан до проспекта Сейфуллина, 500 метров улицы Байсеитовой – от Кабанбай батыра до Толе би, почти полтора километра набережной реки Есентай – от Абая до Толе би.

Кроме того, опубликован «Проект преобразования жилищно-гражданских объектов» улицы Толе би - от Калдаякова, до реки Есентай, Гоголя - от улицы Калдаякова до Центрального Парка Культуры и отдыха, набережной реки Малая Алматинка - от Дворца Республики до улицы Гоголя.

Эскизы можно изучить здесь.

Между тем реконструкция многих улиц все еще продолжается - рабочие перестилают площадь перед Дворцом Республики, улицу Абылай хана и т.д.