В Астане самый высокий уровень коррупции – АДГС

В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции назвали регионы с самым высоким уровнем коррупции. На первом месте стоит Астана, на втором – Костанайская область. Размеры взяток варьируются от 5 тыс. тенге до свыше 30 млн тенге.

«За 8 месяцев т.г. зарегистрировано 1393 коррупционных преступлений. Из них 761 – это факты взяточничества, в том числе 555 фактов получения взяток», - сообщила официальный представитель Агентства Жанна Бастарова.

Она подчеркнула, что «наряду с теми, кто берет взятки, к уголовной ответственности привлекаются и лица, дающие взятки». Так, установлено 157 фактов дачи взятки и 49 преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве.

«Диапазон размера взяток по уголовным делам в зависимости от субъектов и характера, решаемых за «мзду» вопросов, варьируются от 5 тыс. до свыше 30 млн тенге, а суммы хищений – от 10 тыс. до свыше 3 млрд тенге», - отметила Бастарова.

Как сообщается, по итогам 8 месяцев наиболее коррупциогенной оказалась сфера строительства.

«Здесь выявлено 157 коррупционных правонарушений. В этом списке также сфера образования – 110 преступлений, сфера земельных отношений, где выявлено 101 правонарушение, и сельского хозяйства – 95», - сказала официальный представитель Агентства.

По ее данным, из общего количества преступлений 112 зарегистрировано в Астане. На втором и третьем месте Костанайская и Туркестанская области – 109 и 108 коррупционных преступлений соответственно. Между тем самый низкий уровень коррупции в Северо-Казахстанской области - 52 факта с начала года.

В целом, по информации Бастаровой, были пресечены факты присвоения и растраты вверенного чужого имущества, мошенничества, легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем, экономической контрабанды, злоупотребления должностными полномочиями, превышения власти или должностных полномочий, незаконного участия в предпринимательской деятельности, служебного подлога, бездействия по службе.

«По результатам расследования уголовных дел вносятся рекомендации по устранению причин и условий совершения коррупционных преступлений в различных сферах и проводятся встречи с трудовыми коллективами государственных органов по их рассмотрению», - отметила Бастарова.





