Футбольный клуб «Актобе» выставлен на торги

На электронной торговой площадке комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов футбольный клуб «Актобе» выставлен на продажу в доверительное управление с правом выкупа, сообщает «Казинформ» .

Торги пройдут 9 октября, стартовая цена – 100 млн тенге. Срок доверительного управления – 7 лет. Как указывается, клуб может приобрести физическое или юридическое лицо. Гарантийный взнос составляет 15 млн тенге. Договор на продажу будет составлен с тем, кто предложит наивысшую цену.

Кроме того, условием торгов является «сохранение количественного состава действующего персонала не менее 75%». Сейчас среднегодовая численность работников составляет 160 человек.

Также сообщается, что тот, кто купит клуб, должен будет принять на себя дебиторскую и кредиторскую задолженность. Краткосрочная кредиторская задолженность на начало 2016 года составляла 471 815 тыс. тенге, увеличившись на конец 2017 года на 80,1% до 849 750 тыс. тенге. Обязательства по налогам на конец 2016 года составляли 181 597 тыс. тенге. За 2017 год эта задолженность увеличилась на 76,94%.