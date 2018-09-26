Нацбанк вложил более 300 млрд тенге средств ЕНПФ в иностранные инструменты

Национальный банк Казахстана представил краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам ЕНПФ за август 2018 года. По данным финрегулятора, по состоянию на 1 сентября 2018 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 8 800,7 млрд тенге, в том числе денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 5 947,1 млрд тенге или 67,6%, номинированные в иностранной валюте – 2 853,6 млрд тенге или 32,4%.

«В соответствии со стратегией инвестирования пенсионных активов ЕНПФ в целях диверсификации инвестиционного портфеля, направленной на обеспечение сохранности и доходности, пенсионные активы инвестируются в различные виды финансовых инструментов по валютам, странам, секторам и эмитентам. Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан. В 2018 году указанным Советом одобрены такие направления инвестирования пенсионных активов ЕНПФ, как приобретение государственных ценных бумаг Республики Казахстан, покупка иностранной валюты для диверсификации портфеля, приобретение ценных бумаг международных финансовых организаций, субъектов квазигосударственного сектора, банков второго уровня и других корпоративных казахстанских эмитентов», - отметили в Нацбанке.

Так, в августе 2018 года объем инвестирования пенсионных активов в нацвалюте составил 51,4 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка), в том числе приобретены государственные ценные бумаги министерства финансов на сумму 48 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,4% годовых, а также облигации АО «Банк ЦентКредит» на сумму 3,4 млрд тенге с доходностью 12,0% годовых в рамках объявленной программы по финансированию банков второго уровня для поддержки экономики на сумму 200 млрд тенге.

Кроме того, в августе АО «Атамекен-Агро» и АО «ИО «КИК» произвели погашения основного долга на общую сумму 9,8 млрд тенге, по инициативе банков второго уровня произведены досрочные частичные погашения основного долга по депозитам на общую сумму 11,4 млрд тенге, в том числе за счет перевода части обусловленного вклада на сумму 3,1 млрд тенге, размещенного в АО «Qazaq Banki», на депозит в АО «Банк «Bank RBK».

Объем инвестирования пенсионных активов в иностранной валюте в отчетном периоде составил 313,6 млрд тенге, в том числе приобретены краткосрочные государственные ценные бумаги США на сумму 224,8 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 2,1% годовых; долгосрочные государственные ценные бумаги РФ (в долларах США) на сумму 19,9 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 5,2% годовых; долгосрочные государственные ценные бумаги Мексики в долларах США на сумму 20,4 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 5,1% годовых; облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора Индонезии и Мексики (также в долларах США) на общую сумму 28,5 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 4,7% годовых.

«Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в иностранной валюте, инвестируются в соответствии с общей структурой и стратегией инвестирования валютных активов, установленных Инвестиционной декларацией ЕНПФ», - уточнили в Нацбанке.

Также сообщается, что в отчетном периоде осуществлено погашение основного долга по государственным ценным бумагам правительства США на сумму 105,9 млрд тенге и продажа государственных ценных бумаг правительства США на сумму 3,6 млрд тенге.

«За 8 месяцев 2018 года размер начисленного инвестиционного дохода составил 619,4 млрд тенге. При этом по состоянию на 1 сентября 2018 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с сентября 2017 года по август 2018 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 9,5% при инфляции в размере 6,0%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,5%», - заключили в пресс-службе финрегулятора.