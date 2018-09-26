АБР повысил прогноз роста экономики Казахстана до 3,7% в 2018 году

Азиатский банк развития (АБР) в обновленном ежегодном экономическом отчете «Обзор развития Азии за 2018 год» повысил прогноз рост экономики Казахстана до 3,7% с прогнозируемых в апреле 3,2%. Также пересмотрен прогноз экономического роста на 2019 год – с 3,5% до 3,9%, сообщила пресс-служба АБР.

Прогноз роста для Центральной Азии на 2018 год пересмотрен в сторону повышения на 0,1 пункт до 4,1%. По данным института, в первом полугодии рост цен на нефть и добыча нефти ускорили рост в Казахстане, а рост в Армении и Грузии оказался выше прогнозного.

«Обновленный прогноз роста для Казахстана на 2018 год составил 3,7%, что выше предыдущего прогноза, составившего 3,2%. Прогноз экономического роста на 2019 также пересмотрен в сторону повышения до 3,9% с 3,5%, прогнозировавшихся весной. В то же время прогноз на 2018 год теперь ниже для Кыргызской Республики ввиду замедления добычи полезных ископаемых, для Туркменистана в ожидании фискального ужесточения и для Узбекистана с затяжной адаптацией к новому режиму обменного курса», - говорится в сообщении.

Субрегиональный прогноз роста на 2019 год остается на уровне ранее прогнозируемых 4,2%, а прогноз инфляции на 2018 год сокращен на 0,1 процентных пункта до 8,4%, поскольку, как отмечает АБР, «стабилизация обменного курса помогла сдержать ценовое давление в Азербайджане». Прогноз инфляции на 2019 год также сократился с 7,9% до 7,7%. Рост ВВП региона в 2018 году, согласно прогнозу АБР, составит 6%, а в 2019 году сократится на 0,1 до 5,8%.

Вместе с тем рост экономики промышленно развитых стран составит 2,3% в 2018 году и 2% в 2019 году. Залогом экономического роста в США стали потребительские расходы и создание новых рабочих мест, а устойчивый уровень внутреннего потребления и стремительное расширение сектора услуг помогли обеспечить высокие экономические показатели в КНР в первой половине года. «Перспективы роста на 2018 год остаются неизменными на уровне 6,6%, но пересмотрены в сторону понижения до 6,3% на 2019 год, что отражает более низкий рост спроса и обострение торговых трений. Реформа сферы предложения, поддерживаемая денежно-кредитными и фискальными мерами, поможет обеспечению экономического роста», - отмечается в отчете.



В 6 из 10 стран Юго-Восточной Азии экономический рост остается умеренным и, как ожидается, составит 5,1% в 2018 году, снизившись на 0,1 по сравнению с предыдущим прогнозом. В 2019 году экономический рост прогнозируется на уровне 5,2% в соответствии с апрельским прогнозом 2018 года.



В докладе отмечается, что к значительному росту экономики в Центральной Азии приводят более высокие цены на нефть и природный газ в сочетании с увеличением объема экспорта и инвестиций. Между тем, как считают в АБР, наибольший риск для дальнейшего роста связан с нарушением международных производственных связей, вызванным дальнейшей эскалацией напряженности в торговых отношениях. Экономический рост в странах Тихоокеанского региона повысится лишь на 1,1%, что вдвое ниже предыдущего прогноза из-за перебоев, связанных с землетрясением в Папуа-Новой Гвинее и дефицитом государственных расходов в Тимор-Лешти.



Риски для Азиатско-Тихоокеанского региона, по мнению АБР, включают «финансовые потрясения, если Федеральной резервной системе США придется повысить процентные ставки раньше, чем ожидается в настоящее время, чтобы предотвратить инфляцию».

«Но самым большим риском является влияние обострения торговых конфликтов на трансграничные производственные сети, так как деловые связи разрываются, а инвестиционные планы отменяются. Хотя некоторые страны, в частности в Юго-Восточной Азии, в среднесрочной перспективе могут добиться успехов, поскольку торговля переориентируется на эти страны, косвенные последствия могут снизить уровень доверия и инвестиций в регионе», - указывается в докладе АБР.

В Азиатском банке развития также считают, что высокий внутренний спрос стимулирует рост экономики крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а растущие цены на нефть и газ способствуют экономическому росту стран-экспортеров энергоносителей, таких как Казахстан. Однако новые сдерживающие факторы порождают неопределенность в отношении будущей траектории роста экономики региона, а в дополнение к обостряющейся напряженности в торговых отношениях, снижение глобальной денежной ликвидности может еще больше усугубить перспективы экономического роста в предстоящем году, говорится в докладе.



