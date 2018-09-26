Минэнерго обещает обеспечить рынок отечественными нефтепродуктами в ближайшее время

Первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов сообщил, что в ближайшее время рынок будет обеспечен отечественными нефтепродуктами, передает «Казинформ» .

«В сфере нефтепереработки успешно завершены проекты модернизации Атырауского НПЗ и Павлодарского завода. Срок окончательной реконструкции Шымкентского завода запланирован до конца текущего года. По завершению реконструкции этих заводов начато обеспечение рынка страны отечественными нефтепродуктами, исключение импортозависимости по бензину, дизтопливу, авиакеросину», - сказал Досмухамбетов на конференции KIOGE Казахстан.

Он отметил, что внедрение в этом году на трех НПЗ систем автоматизации управления ремонтом позволит сократить ежегодные сроки их ремонтов с 45 до 20 дней, а остановки на 45 дней будут происходить раз в 3 года. Также, по его словам, на каждом НПЗ увеличился объем переработки нефти.

«Таким образом, уже в ближайшее время наш рынок будет полностью обеспечен отечественными нефтепродуктами», - сказал Досмухамбетов.

Ранее министр энергетики республики Канат Бозумбаев заявлял, что Казахстану «критически важно» начать экспорт юензина в октябре-ноябре, чтобы не допустить затоваривания рынка. По его словам, после завершения работ на Шымкентском НПЗ увеличится выпуск светлых нефтепродуктов.