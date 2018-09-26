Астану по уровню автомобилизации сравнили с Лондоном

Заместитель председателя правления ТОО «Астана LRT» Бейбут Есжанов сравнил Астану по уровню автомобилизации на душу населения с Лондоном. В связи с тем, что в столицу въезжает более 80 тыс. транспортных средств, рассматривается вопрос сделать въезд платным.

«Уровень автомобилизации в столице высок. На сегодняшний день около 500 тыс. транспортных средств находится в столице, из них зарегистрированных 324 тыс., въезжающих – более 80 тыс. и оставшиеся авто — это те автомобили, которые находятся на учете в других регионах, но при этом проживают в столице. Наш уровень очень высок, он приближён к Лондону, если брать количество транспортных средств на душу населения, поэтому применяется ряд мероприятий для того, чтобы улучшить общественный транспорт и при этом разгрузить улично-дорожную сеть. Одно из мероприятий – это платный въезд», - сказал Есжанов на брифинге в акимате в среду.

Он уточнил, что платный въезд планируется на шести точках.

«Это въездные группы с пригородных населённых пунктов. Сейчас это находится на стадии проработки, мы выносили это ранее на общественный совет, совет сделал ряд замечаний, над которыми мы сегодня работаем. Платный въезд рассчитан на пиковое время, например с 7до 9 утра и вечером с 17:30 до 20:00», - сказал он.

Есжанов отметил, что около 17% нагрузки идет на улично-дорожную сеть, и «если сделать платный въезд в пик, то многое население пересядет на общественный транспорт».

«У нас сейчас имеется 16 пригородных маршрутов, интервал движения – 4 минуты, поэтому все необходимые мероприятия для обеспечения комфортной поездки пригородных жителей мы обеспечиваем. Это делается для того, чтобы в пиковое значение ограничить тех людей, которым не нужно ехать на работу или не обязательно ехать в пиковое время. Они будут правильно планировать свое время и выезжать либо позже к 9, тогда они не понесут финансовых затрат, либо они просто пересядут на общественный транспорт и смогут беспрепятственно доехать до места назначения. Потому что, какие бы мы широкие дороги не строили, заторы все равно будут», - подчеркнул он.

Вместе с тем зампред правления «Астана LRT» не сообщил, сколько будет стоить въезд в Астану. «Пока сказать мы не можем, ведутся расчеты. Проект на стадии проработки и будет рассматриваться несколько механизмов: либо в рамках ГЧП, либо это будет квазигоссектор, либо частная компания», - уточнил Есжанов.

Также он сообщил, что рассматривается возможность создания «перехватывающих» парковок. «Такую практику мы использовали во время ЭКСПО. Точные зоны: Кургальджинское шоссе, со стороны Косшей, Карагандинское направление, Павлодарское, Кокчетавское направление. Бесплатно будет проезжать только общественный транспорт», - заключил Есжанов.

Ввести платный въезд в Астану планировалось еще в мае 2017 года, однако позже власти столицы отложили этот вопрос в связи с нехваткой автобусов.