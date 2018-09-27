Раненный коллегой в Алматы полицейский скончался

В Алматы в среду в больнице скончался полицейский, в которого в ходе ссоры выстрелил его коллега, сотрудник местной полицейской службы, сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

«К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь полицейского, который накануне в ходе ссоры получил огнестрельное ранение от своего коллеги. Сотрудник, несмотря на проведенную операцию и все усилия медиков, вчера около 22.00 часов скончался в больнице», - сообщил Садубаев.

Он также проинформировал, что стрелявший задержан сотрудниками Департамента собственной безопасности и водворен в ИВС.

«Проводится досудебное расследование по факту убийства», - уточнил Садубаев.

Как сообщалось, 26 сентября в Алматы инспектор местной полицейской службы (МПС) выстрелил в своего коллегу. По информации МВД, они являются близкими родственниками, у них произошел конфликт на семейно-бытовой почве.

«Все произошло на территории МПС города, они заступили в наряд, естественно получили оружие, и один решается на преступление: производит выстрел из табельного оружия в своего родного человека», - рассказал накануне Садубаев.

Пострадавший с огнестрельным ранением был госпитализирован в больницу.