Нужно снимать торговые барьеры между странами СНГ – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Душанбе. В ходе заседания глава государства озвучил результаты работы по укреплению и развитию отношений в рамках СНГ и указал на ряд перспективных направлений, которые поспособствуют дальнейшему углублению межгосударственных отношений, сообщила пресс-служба президента.

«В частности, глава государства подчеркнул необходимость укрепления экономических основ СНГ и принятия мер, направленных на снятие торговых барьеров между странами», - говорится в сообщении на сайте Акорды в пятницу.

Также Назарбаев считает необходимым расширять торгово-экономические отношения и использовать транзитно-транспортный потенциала всех стран-участниц Содружества. Он акцентировал внимание на реализации совместных проектов в научно-космической отрасли, в сфере цифровизации и туризма.