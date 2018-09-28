Нужно снимать торговые барьеры между странами СНГ – Назарбаев

Для этого необходимо принимать соответствующие меры, считает президент
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Душанбе. В ходе заседания глава государства озвучил результаты работы по укреплению и развитию отношений в рамках СНГ и указал на ряд перспективных направлений, которые поспособствуют дальнейшему углублению межгосударственных отношений, сообщила пресс-служба президента.
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