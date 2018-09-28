У поступающих в медвузы в Казахстане будут оценивать психологические способности

Со следующего года в медицинских вузах Казахстана вводится дополнительный экзамен на психологические способности абитуриентов, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Мы предполагаем ввести с 2019 года психометрическое тестирование. Оно направлено на выявление психологических способностей и склонностей будущего врача работать в сфере медицины», - сказал Биртанов на брифинге в правительстве.

Он уточнил, что будут оцениваться склонность к работе с людьми, гуманность, коммуникативные способности, стрессоустойчивость и способность к принятию рискованных решений.

Также министр сообщил, что со следующего года вводится обязательная внешняя оценка студентов.

«То есть в течение учебы студенты будут оцениваться и дипломы будут выдавать, не исходя из желания вуза, а на основании результата внешней оценки», - сказал Биртанов.

Он отметил, что в отношении тех вузов, которые будут давать студентам плохие знания, будет рассматриваться вопрос о лишении их лицензии.

«Мы уже в 2017 году подняли переходные баллы между курсами, и это увеличило отсев с 6-7 до 15%, то есть в двое больше мы стали отсеивать студентов. Все это направлено для ужесточение требований к студентам, чтоб студенты у нас хорошо учились и выходили с хорошими знаниями», - пояснил министр.

Биртанов также сообщил, что «по пилотному тестированию 95% проходят».

«Но тут другая проблема: они начинают терять эти знания в ходе практики, поэтому в стране есть раз в пять лет сертификация медработников, мы в новом кодексе предлагаем сократить до трех. Сегодня это только тестирование, мы еще хотим, чтоб это были практические навыки, чтоб медработники находились в соответствующем тонусе», - заключил глава Минздрава.