Путин призвал коллег по СНГ расширить взаиморасчеты в нацвалютах

Президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Душанбе призвал коллег по Содружеству расширить объем взаимных расчетов в национальных валютах, сообщает ТАСС .

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, об этом Путин сказал на встрече лидеров в узком составе, которое прошло за закрытыми дверями.

«Путин говорил о том, что нелегкая глобальная экономическая конъюнктура (…) не стала препятствием для того, что в январе – июне 2018 года товарооборот внутри Содружества увеличился почти 15%. Сейчас он составляет почти $85 млрд, несмотря на ряд негативных внешних факторов», - отметил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, Путин призвал максимально раскрыть потенциал договора о зоне свободной торговли в СНГ, а также говорил «о необходимости расширения практики взаимных расчетов в нацвалютах, о координации действий на внешнеполитической арене, в ООН».

Напомним, что в рамках ЕАЭС условия для взаиморасчетов в нацвалютах будут созданы, по информации председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна, к 2025 году.