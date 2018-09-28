Работа частных судебных исполнителей в Казахстане станет прозрачной

Новое руководство республиканской палаты частных судебных исполнителей считает, что нельзя поддаваться на провокации и необходимо прекратить «негатив и двойное подчинение». Как сообщает пресс-служба палаты, накануне избран новый председатель Ернар Ибраев, который намерен реформировать деятельность частных судебных исполнителей.

«27 сентября состоялся внеочередной съезд частных судебных исполнителей и заседание президиума республиканской палаты. (...) На заседании президиума единогласным решением его членов избран новый председатель правления республиканской палаты Ибраев Ернар Еркенович. В этот же день в органах юстиции прошли перерегистрацию изменения в составе исполнительного органа палаты, Ибраев зарегистрирован в качестве председателя правления», - говорится в письме, за подписью Ибраемым, распространенном пресс-службой палаты.

В палате заверили, что перед новым составом правления стоят задачи, которые не находили своего решения в течение ряда лет.

«У руководства палаты имеется четкое видение относительно дальнейшего развития института. Основной упор при реформировании работы палаты будет сделан на обеспечение прозрачности и подотчетности перед частными судебными исполнителями. Требуют незамедлительного решения вопрос оплаты аукционного сбора и другие наболевшие вопросы», - отмечает новый руководитель.

В его письме говорится, что сложившаяся в последнее время негативная ситуация (попытки присвоения властных полномочий, судебные тяжбы, публичные обвинения и др. со стороны прежнего состава правления и иных лиц) тормозит работу всей системы, сказывается на каждом частном судебном исполнителе и дискредитирует институт в глазах общества.

«Уважаемые частные судебные исполнители, сейчас, как никогда от нас всех требуется сплоченность. Консолидация – это ключ для решения всех накопившихся проблем и основной фактор дальнейшего развития института. Необходимо прекратить весь этот негатив и двойное подчинение. Прекратить всякую переписку с теми, кто провозглашает себя председателем и пытается действовать от лица республиканской палаты. Как избранный вами руководитель, я призываю всех не поддаваться провокациям, отбросить разногласия, внутренние распри и работать единой командой над решением общих проблем», - попросил Ибраев.