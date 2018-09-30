Назарбаев соболезнует в связи с гибелью людей в результате землетрясения в Индонезии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Республики Индонезия Джоко Видодо в связи многочисленными жертвами в результате землетрясения и цунами, произошедших на острове Сулавеси, сообщила пресс-служба главы государства.

«Разделяя невосполнимую горечь утраты дружественного народа Индонезии, от себя лично и от имени казахстанцев выражаю соболезнование Вам, а также родным и близким погибших в результате стихии», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Акорды.

Назарбаев пожелал «всем пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семья».

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси в пятницу, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. По последним данным, в результате стихии погибли 832 человека, более 540 получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.

В МИД РК сообщили, что, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших граждан Казахстана нет, консул находится на постоянной связи с Национальным агентством по управлению стихийными бедствиями Индонезии.