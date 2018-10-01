КНДР и Южная Корея разминируют демилитаризованную зону

Военные КНДР и Южной Кореи с 1 октября начали разминирование разделяющей их демилитаризованной зоны — протянувшейся с запада на восток полосы земли шириной 4 км, сообщает «РИА Новости» .

Как сообщили агентству в южнокорейском министерстве обороны, ликвидация мин и неразорвавшихся боеприпасов проводится, в частности, для реализации договоренностей КНДР и Южной Кореи на высшем уровне о совместном поиске останков военнослужащих, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов.

В течение 20 дней планируется разминирование «зоны совместной охраны» в пограничном пункте Пханмунджом. После этого разминирование коснется уезда Чхорвон провинции Канвондо, где будет вестись поиск останков погибших. В Чхорвоне находятся останки примерно 500 военнослужащих, в том числе около 300, воевавших под флагом ООН. Работы по поиску останков планируется провести с 1 апреля по 31 октября 2019 года.

В министерстве обороны Республики Корея полагают, что демилитаризованной зоне может находиться несколько десятков тысяч мин.

Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием соглашения о перемирии между воевавшими под флагом ООН войсками США и северокорейской армией вместе с китайскими народными добровольцами.