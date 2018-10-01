Нобелевская премия по медицине присуждена за новый метод лечения рака

Нобелевская премия по медицине за 2018 год присуждена ученым Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё. Она разработали новый метод иммунотерапии рака, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

Церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре премии обычно вручаются в Стокгольме, пятая – премия мира – в Осло.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 млн шведских крон (около $940 тыс.).

Хондзё — японский ученый-иммунолог. Его научная работа была отмечена рядом наград, в том числе премией Роберта Коха, премией Вильяма Коли и императорской премией Японской академии наук.

Элиссон — американский специалист по иммунотерапии рака, профессор онкологического центра Техасского университета. Он написал более 250 статей, опубликованных в ведущих научных журналах, и получил ряд престижных премий. Его разработки позволили создать лекарства, которые эффективно работают даже на поздних стадиях некоторых видов рака.