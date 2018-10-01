Депутаты «потеряли» 12 школ по программе «Нурлы жол»

Депутат мажилиса парламента РК Олег Казанцев перед заседанием комиссии по контролю за целевым и эффективным расходованием средств, выделяемых из Нацфонда на реализацию программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015-2019 годы, рассказал о проблемах строительства школ и детских садов. По его словам, на эти цели не хватило 145 млрд тенге, а 12 школ и вовсе депутаты не смогли найти, сообщает «Казинформ» .

«Программа должна достойно завершиться. Та отчетность, которую мы сейчас получаем от уполномоченных государственных органов, мы видим по ней, что там все хорошо. Но на самом деле мы видим и определенные проблемные зоны. Из 175 объектов 19 детских садов введены, а по школам ситуация, мягко говоря, немного непонятная. Если 127 сдано в эксплуатацию, там есть определенное количество переводных объектов, которые перешли на этот год и перейдут на 2019 год. У нас появляется ряд вопросов. По 4 школам мы сейчас разберемся, идет процесс строительства», - сказал Казанцев.

Он отметил, что проблемы возникают из-за несвоевременного оформления конкурсных процедур и промежуточных итогов сдачи объектов.

«Поэтому здесь мы видим ситуацию управляемой. Но совершенно непонятны два принципиальных вопроса, которые в 2019 году мы должны будем окончательно вывести на «правильные рельсы» - во-первых, явно происходит какое-то манипулирование с теми 145 млрд (тенге – V), которые были просчитаны, утверждены в правительстве и выданы всем регионам для строительства объектов», - добавил спикер.

По словам депутата, обязательства по финансированию со стороны Нацфонда выполнены полностью, однако далеко не все объекты построены.

«Сейчас финансирование от Национального фонда прекращено, то есть все обязательства выполнены, но у нас появляются переходящие объекты, которые в 2019 году неизвестно из чего будут финансироваться, и в 2018 году мы тоже пока не получаем четкой картины. Мы будем этот процесс в течение ближайших 2-3 недель разбирать – где эти деньги и почему их не хватило, где будут браться дополнительные средства. Потому что эти деньги тоже из бюджета, и это уже серьезный вопрос финансовой дисциплины», - сказал Казанцев.

он подчеркнул, что «у нас не получается так сэкономить деньги, чтобы построить одну-другую школу, все время денег не хватает».

«По каждой школе, наверное, нет смысла говорить, но пока вникаем в ситуацию. Очень серьезный вопрос – 12 школ мы вообще потеряли. Сейчас, говоря о том, что 4 год заканчивается реализация программы, у нас 30% не введенных школ», - отметил Казанцев.

Ситуация усугубляется тем, что в Казахстане растет количество детей, отмечает депутат. «Это хорошая тенденция и соответственно дефицит школ сокращается не так, как нужно. Сейчас разрабатываются новые программы, чтобы от этого уйти. Трёхсменные школы сокращаются медленнее», - сказал он.