3,3% составила инфляция в Казахстане за девять месяцев

За девять месяцев текущего года инфляция в Казахстане составила 3,3%, сообщила в понедельник пресс-служба министерства национальной экономики. Цены на продовольственные товары с января по сентябрь увеличились на 2,3%, непродовольственные – на 4,3%, платные услуги – на 3,4%.

«С начала текущего года (сентябрь 2018 года к декабрю 2017 года) повышение цен отмечено на сахар на 15,3%, сыр сычужный – на 9,7%, молоко консервированное – на 8,2%, кофе – на 7,7%, сыр и творог – на 7,5%, конину – на 7,2%, масло сливочное – на 6,2%, изделия из мяса – на 5,5%, кисломолочные продукты – на 5,4%, свинину – на 5%, колбасные изделия – на 4,9%, говядину, молоко свежее – по 4,7%, баранину – на 4,6%. Снижение цен зафиксировано на чеснок на 37,3%, перец сладкий – на 34,7%, картофель – на 22,1%, крупу гречневую – 20,3%», - говорится в сообщении.

Прирост цен на книги составил 6,1%, автомобили – 6%, строительные материалы – 5,9%, канцелярские товары – 5,5%, фармацевтическую продукцию – 5,3%, одежду и обувь – 5,2%, бытовые приборы – 5,1%. Дизельное топливо подорожало на 18,8%, уголь каменный – на 5,9%, сжиженный газ в баллонах – на 4,9%, а бензин – подешевел на 2,6%.

Вместе с тем уровень цен на услуги кабельного телевидения вырос на 11,4%, правовые услуги, страхование личных транспортных средств – по 6%, услуги детских дошкольных учреждений – на 5,2%, здравоохранения – на 5%, парки развлечений – на 4,9%, услуги санаториев – на 4,2%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 4%, высшего образования – на 3,6%, сотовой связи – на 3,1%.

Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 12,4%, железнодорожным транспортом – на 7%, междугородним автобусом – на 6%, внутригородским автобусом – на 3,1%. В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на вывоз мусора увеличились на 12,6%.