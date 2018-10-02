Внешний долг Казахстана сократился на $2,2 млрд

Внешний долг Казахстана во 2-м квартале 2018 года сократился на $2,2 млрд. По состоянию на 1 июля 2018 года он составил $164,4 млрд или 96,3% к ВВП, сообщила пресс-служба Национального банка РК.

«По состоянию на 1 июля 2018 года внешний долг Республики Казахстан составил $164,4 млрд или 96,3% к ВВП (улучшение с начала года на 6,3%). В структуре внешнего долга по-прежнему 63,0% занимает межфирменная задолженность, 26,1% - внешний долг «Других секторов» перед несвязанными кредиторами, 7,2% - государственный внешний долг (правительство и Национальный банк Казахстана), 3,7% - внешние обязательства сектора «Банки» (БВУ и АО «Банк развития Казахстана»)», - говорится в сообщении финрегулятора.

За 2-й квартал 2018 года внешний долг страны сократился на $2,2 млрд, уменьшение произошло, по информации Нацбанка, «как за счет операций платежного баланса (погашение внешних займов, привлеченных от аффилированных организаций Китая и синдикатов финансовых организаций, сокращением спроса со стороны иностранных инвесторов на краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана), так и за счет не операционных изменений (снижение рыночной стоимости долговых ценных бумаг казахстанских эмитентов, отрицательная курсовая разница)».

«В аналитических целях в структуре внешнего долга отдельно выделяется внешний долг организаций, контролируемых государством (банки и организации, в которых государственный сектор прямо или косвенно владеет более чем 50% участия в капитале), который на 1 июля 2018 года составил $26,5 млрд. Уменьшение за 2-й квартал 2018 года на $0,6 млрд произошло за счет досрочного погашения АО «ФНБ «Самрук-Казына» займа, привлеченного в 2015 году для приобретения 50% доли участия в компании «КМГ Кашаган Б.В.», а также – снижением рыночной стоимости еврооблигаций квазигосударственных эмитентов», - пояснили в Нацбанке.

Вместе с тем чистый внешний долг Казахстана составил $46,6 млрд, увеличившись за 2 квартал 2018 года на $0,5 млрд. При этом, как отмечает Нацбанк, государственный сектор и банки «выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, а «Другие сектора» являются чистыми заемщиками».

Межфирменная задолженность представляет собой обязательства перед прямыми инвесторами, дочерними и сестринскими предприятиями и на конец 2-го квартала 2018 года на 64,3% состоит из внешнего долга филиалов иностранных компаний, реализующих крупные нефтегазовые проекты на территории Казахстана.

Чистый внешний долг представляет собой внешние обязательства по долговым инструментам (внешний долг) за вычетом внешних активов по долговым инструментам. К долговым инструментам относятся ссуды и займы, торговые кредиты и авансы, наличная валюта и депозиты, специальные права заимствования и прочие требования/обязательства.