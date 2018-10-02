В МНЭ опасаются не удержать инфляцию в установленном коридоре

Чтобы удержать годовую инфляцию в установленном коридоре 5-7%, в последний квартал необходимо удерживать рост цен на уровне 1,2% ежемесячно, заявил во вторник в ходе заседания правительства вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Для обеспечения уровня инфляции в установленном коридоре 5-7% в оставшиеся 3 месяца текущего года ежемесячный средний рост инфляции должен быть не выше 1,2%», - сказал Даленов.

Вместе с тем, подчеркнул он, имеются риски более высокого роста цен. В частности, речь идет о рисках искусственного дефицита по товарам, слабой координации стабилизационных фондов и позднем реагировании на внешние факторы.

«Заинтересованные государственные и местные исполнительные органы продолжат работу по проведению соответствующих мероприятий и мониторингу ценовой конъюнктуры», - в этой связи пояснил вице-министр.

В целом с начала текущего года уровень инфляции сохраняется в пределах коридора – 5-7%. В сентябре инфляция составила 0,4%, с начала года – 3,3%. Годовая инфляция составила 6,1%.

«Несмотря на общую стабильную картину, по некоторым товарам наблюдается значительный рост цен. В годовом выражении максимальный рост цен зафиксирован по следующим товарам и услугам: дизельное топливо – на 38,2%; свекла – на 18,3%; пригородный проезд – на 18,1%; капуста – на 16,7%; каменный уголь – на 15,2%», - пояснил Даленов.

В региональном разрезе с начала года среднереспубликанский уровень превышают ряд областей, в числе которых Мангистауская, Атырауская, Павлодарская области, а также города Астана, Шымкент и Алматы.