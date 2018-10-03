Казахстанский фильм завоевал награду на фестивале в Сербии

Снятый на киностудии «Казахфильм» им. Ш.Айманова документальный фильм «13 километров» сценариста и режиссера Владимира Тюлькина награжден специальным призом на Международном фестивале православных фильмов «Сильные духом», который прошел с 25 по 28 сентября в сербском городе Крушевац, сообщается на сайте киностудии.

«Это уже третья награда, и я очень рад, что наша картина продолжает завоевывать призы», - отметил Тюлькин.

Документальный фильм «13 километров» показывает путь слепого фермера, идущего от зимовки в аул. По дороге герой вспоминает самые значимые для него эпизоды из своей жизни. Ранее картина получила специальный приз на Международном кинофестивале «Преодоление» («Overcome») в Бразилии и специальный приз жюри «За воплощение образа жизнеутверждающего героя» на ХХVІІІ Открытом фестивале документального кино «Россия».

Владимир Тюлькин – кинорежиссер, поэт, выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии и Высших режиссерских курсов при Госкино СССР (мастерская Г. Чухрая). Номинант на американскую телевизионную премию «Эмми» («Опыт креста», 1997), лауреат независимой премии «Платиновый Тарлан». В творческом активе режиссера более десяти документальных кинолент.