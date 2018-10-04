Также увеличили сроки наказания еще двум участникам группировки
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Лидеру ОПГ «Четыре брата» добавили к сроку еще 4 года
ФОТО АЙСУЛУ ТОЙШИБЕКОВОЙ

В Актобе апелляционная коллегия рассмотрела уголовное дело ОПГ «Четыре брата» и изменила наказание нескольким осужденным, сообщает газета «Диапазон».

Лидер ОПГ Еркин Избасар, осужденный на 12 лет, получил еще 4 года. Окончательный приговор – 16 лет лишения свободы. Его подельнику Аухату Калиеву к 11 годам лишения свободы добавили еще 3 года и окончательно приговорили к 14 годам заключения. Катымурату Картжану апелляционная коллегия к 11 годам заключения добавила еще 2 – окончательно он приговорен к 13 годами лишения свободы.

Как отмечается в публикации, из всех осужденных по делу ОПГ на свободу выпустят лишь одного – с учетом амнистии Сергею Савченко наказание в виде лишения свободы изменили на 1 год и 3 месяца ограничения свободы.

Напомним, по делу ОПГ «Четыре брата» проходили 26 человек, в том числе бывший заместитель начальника департамента внутренних дел Актюбинской области Рахат Аханов. Всех их обвиняли в крупных хищениях нефти с месторождений.

Приговор членам ОПГ был вынесен в августе этого года.

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