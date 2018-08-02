Главаря преступной группировки «Четыре брата» приговорили к 12 годам лишения свободы

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области вынесли приговор в отношении членов организованной преступной группировки «Четыре брата», сообщает Казинформ .

Еркина Избасара, которого суд признал руководителем ОПГ, признали виновным по статьям 28, 125, 181, 189, 226, 262 и 287 Уголовного кодекса. По совокупности преступлений Избасара приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Срок отбывания наказания исчисляется с 7 декабря 2016 года, момента ареста Избасара.

По делу ОПГ «Четыре брата» проходили 26 человек, в том числе бывший заместитель начальника департамента внутренних дел Актюбинской области Рахат Аханов. Всех их обвиняли в крупных хищениях нефти с месторождений.