1200 казахстанских сел подключат к скоростному интернету к 2020 году

Министерство информации и коммуникаций РК, АО «Казахтелеком», консорциум из ТОО «SilkNetCom» и АО «Транстелеком» подписали договор государственно-частного партнерства, который позволит обеспечить 1200 сел Казахстана широкополосномым доступом в интернет, сообщает «Казинформ».

Министерство информации и коммуникаций разработало проект обеспечения сельских населенных пунктов доступом к высокоскоростному интернету, который предусматривает проведение волоконно-оптических линий связи. По словам вице-министра информации и коммуникаций Дарына Туякова, за три года реализации проекта к скоростному интернету подключат 1200 сел, где проживают 2,4 млн человек.

«Мы предполагаем, что строительство будет идти в три этапа. В 2018 году планируется, что скоростным интернетом будут охвачены 105 тыс. человек. В 2019 году охват составит более 1 288 тыс. человек, и более 1 млн человек будут охвачены интернетом в 2020 году», - сказал Туяков.

Также доступ к интернету получат 3700 школ, больниц, акиматов и других государственных учреждений. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи составит более 20 тыс. км.

«Реализация данного проекта послужит тому, что в Казахстане будет сформирована достаточно надежная инфраструктура, которая будет основываться именно на оптоволоконных линиях связи. И в будущем это послужит хорошим фундаментом для цифровизации всей экономики», - считает Туяков.

По информации председателя правления ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund», компании-консультанта по всем республиканским ГЧП-проектам, Адиля Утембаева, общий объем привлекаемых в проект инвестиций составит более 60 млрд тенге.

«Согласован тариф, и на основании него государство после введения точек в эксплуатацию будет закупать эти услуги. Договором предусматриваются технические параметры оказания услуг, в частности скорость и прочие технические параметры. Если эти параметры не соблюдаются, идет система штрафов», - добавил он.

Как ожидается, благодаря этой системе поставщики будут предоставлять доступ к скоростному интернету по низким ценам.

«Потому что для самих школ и больниц финансирование подключения и использования идет через госпрограмму, то есть учителя и ученики будут получать интернет бесплатно. То есть за них будет платить республиканский бюджет. И поскольку в рамках контракта ГЧП инвесторы окупают свои затраты, то по сути они могут оказывать услуги населению по очень низким тарифам», - пояснил Утембаев.

Как отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, дифференциации по ценам на услуги интернета между селом и городом не будет.

«На абонента в среднем приходится 2 тыс. тенге, для домохозяйства – 4 тыс. Такой же тариф будет и на селе, у нас хорошо проработан контракт. Поэтому я думаю, что дифференциации между городом и селом не будет», - сказал он.