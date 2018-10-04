В школе Уральска 6 человек отравились неизвестным веществом

В средней школе №40 Уральска пятеро учащихся 8 и 11 классов,
а также один учитель получили отравление неизвестным веществом, они
госпитализированы, сообщает портал «Мой город».
По информации директора школы Максута Галиева, во время большой перемены на третьем этаже школы почувствовался резкий запах газа.
«На место были незамедлительно вызваны сотрудники полиции, врачи скорой помощи и все компетентные органы. Из школы эвакуировали свыше 300 детей и работников школы», - отметил он.
С места ЧП были госпитализированы пятеро учащихся 8 и 11 классов и один учитель. В управлении здравоохранения сообщили, что, по предварительным данным, все они отравились неизвестным веществом.
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