В школе Уральска 6 человек отравились неизвестным веществом

В средней школе №40 Уральска пятеро учащихся 8 и 11 классов, а также один учитель получили отравление неизвестным веществом, они госпитализированы, сообщает портал «Мой город» .

По информации директора школы Максута Галиева, во время большой перемены на третьем этаже школы почувствовался резкий запах газа.

«На место были незамедлительно вызваны сотрудники полиции, врачи скорой помощи и все компетентные органы. Из школы эвакуировали свыше 300 детей и работников школы», - отметил он.

С места ЧП были госпитализированы пятеро учащихся 8 и 11 классов и один учитель. В управлении здравоохранения сообщили, что, по предварительным данным, все они отравились неизвестным веществом.