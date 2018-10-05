Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату в полтора раза

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству с 1 января 2019 года увеличить минимальный размер заработной платы в 1,5 раза - с 28 до 42 тыс. тенге. Об этом он заявил в ходе послания народу в пятницу.

«Поручаю правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную заработную плату в 1,5 раза с 28 до 42 тыс. тенге. Это будет реальной помощью для каждого казахстанца», - сказал Назарбаев.

По его словам, это напрямую увеличит зарплату труда 1,3 млн человек, работающих во всех отраслях, на предприятиях всех форм собственности.

«Также повышение коснется 275 тыс. работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35%. Это учителя, врачи, правоохранительные органы, оборона и так далее. На эти цели из республиканского бюджета на 2019-2021 годы на выделить 96 млрд тенге ежегодно. При рассмотрении бюджета, я думаю, парламент это учтет», - подчеркнул президент.

При этом, отметил он, теперь МЗП не будет привязана к прожиточному минимуму.