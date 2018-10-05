Президент заявил о реформировании ЖКХ

«Опросы показывают, что в этом пункте народ волнуется, - сказал президент в пятницу в ходе послания народу Казахстана. — ЖКХ собирает деньги и никто не знает как они расходуются, а тарифы растут. Почему? Нет объективных причин, то есть мы не контролируем, не смотрим, должно быть прозрачно – сколько собрано денег, куда они израсходованы, какие получили результаты. Это вопрос акимам. Активный мониторинг, контроль инвестиционных обязательств монополистов. Если ты монополист, ты должен инвестировать. Правительству надо до нового года разобраться в этом вопросе. Реформировать работу антимонопольного ведомства, значительно усилить функции по защите конкуренции и людям доложить, что сделано, чтобы не было безобразия в ЖКХ».