Программу «Дорожная карта бизнеса» продлят до 2025 года

На ее реализацию государство будет выделять не менее 30 млрд тенге ежегодно
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Программа «Дорожная карта бизнеса-2020» показала свою эффективность, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Поэтому ее нужно продлить до 2025 года и выделять на эти цели ежегодно не менее 30 млрд тенге из бюджета, поручил он в пятницу в ходе послания народу страны.
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