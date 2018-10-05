Программу «Дорожная карта бизнеса» продлят до 2025 года

Программа «Дорожная карта бизнеса-2020» показала свою эффективность, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Поэтому ее нужно продлить до 2025 года и выделять на эти цели ежегодно не менее 30 млрд тенге из бюджета, поручил он в пятницу в ходе послания народу страны.

«В 2010 году, если вы помните, мы запустили программу «Дорожная карта бизнеса-2020». В рамках моих поездок в регионы меня убедили, что это эффективная программа. Действие программы надо нам продлить до 2025 года. Надо дополнительно предусмотреть не менее 30 млрд тенге ежегодно на ее реализацию», - заявил Назарбаев.

По его словам, это позволит только за три года дополнительно создать не менее 22 тыс. новых рабочих мест, даст 224 млрд тенге налогов в бюджет и 3 трлн тенге производства продукции.