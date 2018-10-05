На ее реализацию государство будет выделять не менее 30 млрд тенге ежегодно
  • 185
Программу «Дорожная карта бизнеса» продлят до 2025 года
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Программа «Дорожная карта бизнеса-2020» показала свою эффективность, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Поэтому ее нужно продлить до 2025 года и выделять на эти цели ежегодно не менее 30 млрд тенге из бюджета, поручил он в пятницу в ходе послания народу страны.

«В 2010 году, если вы помните, мы запустили программу «Дорожная карта бизнеса-2020». В рамках моих поездок в регионы меня убедили, что это эффективная программа. Действие программы надо нам продлить до 2025 года. Надо дополнительно предусмотреть не менее 30 млрд тенге ежегодно на ее реализацию», - заявил Назарбаев.

По его словам, это позволит только за три года дополнительно создать не менее 22 тыс. новых рабочих мест, даст 224 млрд тенге налогов в бюджет и 3 трлн тенге производства продукции.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Казахстане с января 2019 года повысят солидарную пенсию
Новости
Улицу Панфилова в Алматы раскопают из-за строительства ЛРТ
Новости
В шести регионах Казахстана отмечается убыль населения
Новости
Морозы ожидаются в Казахстане в третьей декаде октября
Новости
Президент обратится с посланием к народу Казахстана
Новости
Население Казахстана ежегодно уменьшается на 12%