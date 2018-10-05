Назарбаев поручил распространить систему обучения НИШ на все школы

«В системе среднего образования основные подходы определены, теперь нужно сконцентрироваться на их исполнении. Система обучения Назарбаев Интеллектуальных школ должна стать единым стандартом для государственных школ. Я имею ввиду методы и стандарты, которые там есть. Это будет окончательным решением череды бесконечных реформ школьного образовани», - заявил Назарбаев в ходе ежегодного послания народу Казахстана.

Он отметил, что «эти школы показали свою эффективность, методика обучения там правильная».

«Система оценки знаний должна основываться на международных стандартах, мы живем в глобальном мире», - подчеркнул президент.

По его словам, «нужно проводить профессиональную диагностику и ориентацию детей на их более востребованные спеицальтности», это мировая практика, а «у нас этого нет».

«Ммы скопом выпускаем, дает аттестат - и иди куда хочеш», - заявил президент.

Также, по его словам, требуется кардинально усилить качество дошкольного образования.

«Сейчас наука говорит, что основное мышление у ребенка складывается до шести лет, этим мы никогда не занимались, в этой сфере надо пересмотреть квалификационные требования, методы обучения, систему оплаты труда воспитателей и других работников детских учреждений. Минобразования совместно с акиматом в этом году надо разработать соответствующую дорожную карту. Ерлан (Сагадиев, министр образования и науки – V), это что, сложно так? Не сложно, так давай будем делать. Мы многое сделали, 95% детей ходит в детские сады, а теперь давай посмотрим качество: что там делается», - сказал президент.

Он также поручил на 100% оснастить школы и детские сады системами видеонаблюдения, усилить работу школьных психологов и «реализовать другие мер» и сообщил, что на решение проблемы дефицита школ и трехсменных школ в 2019-2021 году дополнительно будет выделено 50 млрд тенге.