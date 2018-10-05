Назарбаев поручил создать единый комитет по контролю за качеством товаров и услуг

Глава государства Нурсултан Назарбаев констатировал отсутствие в Казахстане сервисной политики по защите населения от некачественных товаров и поручил создать единый комитет по контролю за качеством товаров и услуг, который в первую очередь должен сконцентрироваться на продуктах питания, лекарствах, питьевой воде и детских игрушках.

«Сегодня у нас отсутствует сервисная политика по защите от некачественных, опасных для здоровья, жизни товаров, в том числе продуктов питания, воды, лекарств, детских игрушек. Вы знаете, в детских игрушках из Китая нашли такую краску, которая вредная для детей. А мы это знали. У нас проверяющие «распылены» в разных областях. У нас есть санэпидстанция, да? Минздрав? Еще какие есть у нас контроли? А? Ветеринарный. Надо упорядочить эту деятельность. Может быть, создать единый комитет по контролю качества, безопасности товаров и услуг. Собрать вот это все в одно место и, чтобы мы знали, кто отвечает за это, кто контролирует и кто наказывает», - предложил Назарбаев.

Он отметил, что в первую очередь этот комитет должен сконцентрироваться на продуктах питаниях, лекарствах, питьевой воде, детских товарах, медуслугах.

«Оттуда начинается здоровье человека, так ведь? При этом нужно институционально усилить. Активно использовать общественные организации. Они у нас есть – по защите прав потребителей. Мы всегда помогаем бизнесу, но человек – его права и здоровье – важнее всего. Давайте займемся», - поручил президент.