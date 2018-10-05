Назарбаев поручил развивать в Казахстане искусственный интеллект и блокчейн

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе ежегодного послания народу дал ряд поручений по развитию направлений будущего экономики и агропромышленного сектора. В частности, он поручил предусмотреть дополнительно 100 млрд тенге ежегодно на внедрение новых технологий в агропромышленный сектор.

«Нужно реализовать весь потенциал агропромышленного комплекса. Основная задача – увеличить производительность труда, экспорт переработанной продукции сельского хозяйства в 2,5 раза к 2022 году. Наш новый министр Умирзак Естаевич (Шукеев, глава МСХ – V) взялся за это, предложил программу, надеемся, это будет выполнено. Все меры господдержки надо направить на привлечение современных агротехнологий», - сказал Назарбаев.

Он привел в пример опыт компании «Атамекен Агро», которая благодаря усовершенствованию технологий и автоматизации производства, увеличила за 5 лет производство пшеницы в 2,7 раза.

«У нас достаточно направлений, достаточно специалистов, везде все можно сделать, давайте займемся. Мы должны использовать этот лучший опыт управления отраслью путем привлечения «семи голов» так называемых – успешных зарубежных специалистов в области сельского хозяйства. Их надо искать. Сингапур в свое время по всему миру искал и ушедших на пенсию пенсионеров Японии привозил к себе, они руководили. А у нас смотри, кто руководит: «Эйр Астана» - англичанин. Кто руководит Назарбаев университет? Японец. Смотрите, если не будете нормально работать, я всех оттуда приглашу вместо вас, они лучше сделают экономику», - пообещал президент.

«Этот опыт сегодня известен, интернет всем доступен, изучите его, внедрите – какие проблемы? Пригласите, заплатите, в конце концов. Поручаю правительству в ближайшие три года вот на эти цели, в том числе науку, предусмотреть дополнительно не менее 100 млрд тенге ежегодно», - добавил Назарбаев.

Также он считает, что особое внимание следует уделять развитию инновационных и сервисных центров экономик.

«Прежде всего необходимо обеспечить развитие таких направлений будущего экономики, как альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, большие данные, искусственный интеллект, блокчейн и другие. Если мы это не сделаем, через 10 лет мы будем на задворках глотать пыль руководящих стран, и никогда не поднимется Казахстан. Именно от этого зависит будущее место, роль страны в глобальном мире», - считает президент.

В связи с этим глава государства поручил правительству совместно с Назарбаев Университет «по каждому направлению разработать специальные программы с определением конкретных проектов». При этом он отметил, что в лабораториях университета именно по этим направлениям «идут скрупулезные работы», но, по словам руководства вуза, правительство «не обращает на это внимание, не интересуется, не берет на вооружение».

«Еще одним из таких проектов может стать сознание на базе этого университета научно-исследовательского института по разработке технологии искусственного интеллекта. Давайте сделаем», - поручил президент.