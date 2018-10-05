Нобелевская премия мира присуждена за борьбу с сексуальным насилием

Нобелевская премия мира присуждена хирургу Денису Муквеге и правозащитнице Наде Мурад «за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов», сообщает «Коммерсантъ» .

Денис Муквеге долгие годы помогал жертвам сексуального насилия в Республике Конго. Он призывал правительство государства и другие страны принять меры по предотвращению массового насилия.

Надя Мурад — иракская правозащитница езидского происхождения, которой удалось сбежать из сексуального рабства «Исламского государства».

Ранее Нобелевская премия по медицине за 2018 год присуждена ученым Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё. Она разработали новый метод иммунотерапии рака. Лауреатами Нобелевской премии по физике стали ученые Артур Эшкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стриклэнд (Канада) за «революционные открытия в области лазерной физики», а лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер за исследования в области эволюции молекул.

Между тем вручение Нобелевской премии в области литературы 2018 года перенесено на 2019-й. Решение было принято на фоне скандала о сексуальных домогательствах мужа одного из членов Шведской академии. Три писателя в знак протеста отказались от званий постоянных членов Шведской академии, в обязанности которой входит присуждение и вручение Нобелевской премии по литературе. Кроме того, свой пост покинула постоянный секретарь академии Сара Даниус.

Церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре премии обычно вручаются в Стокгольме, пятая – премия мира – в Осло.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 млн шведских крон (около $940 тыс.).