Новые стандарты по весу школьных учебников планирует внести МОН

Министерство образования и науки Казахстана планирует ввести новые стандарты по весу школьных учебников. Этот вопрос поднял во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжн Сагинтаев. Несмотря на то, что министр образования и науки Ерлан Сагадиев рассказал, как будет меняться система, он также подчеркнул, что и раньше школьники носили тяжелые рюкзаки.

«Возникает множество вопросов об обновленном содержании, по оцениванию учащихся по электроннным журналам и о тяжести, о весе рюкзаков и сумок детей младших классов», - заявил Сагинтаев.

Министр образования заверил, что по обновленной программе проводится большая разъяснительная работа.

«Сейчас 70% детей обучается по обновленной программе. Этот вопрос полностью решен: понимание со стороны родителей есть, учителя приступили к работе. Если еще год будет то, я думаю, встанет на свои места», - считает он.

Что же касается проблемы веса сумок, то, как сообщил Сагадиев, «в этом году впервые рассматривали вопросы нормы: из какой бумаги сделаны учебники, рассматривали размеры, объем учебников и внесли соответствующие документы и с объективной стороны оценили пути решения этого вопроса».

«Нужно предусмотреть специальные шкафчики, чтобы дети могли оставить свои рюкзаки в шкафчиках», - добавил он.

Говоря о введении электронных учебников, то здесь, по заверениям главы Минобразования и науки, работа уже началась, и дети ими «уже пользуются».

«По нашим планам электронные учебники будут обеспечены в полном объеме. Что мы еще сделаем?», - начал говорить Сагадиев, но его прервал премьер: «По электронным учебникам, они будут по всем предметам?».

«Они будут 100% введены. В течение трех лет система образования полностью перейдет на электронное содержание. На данный момент обеспеченность электронными учебниками составляет 70%», - проинформировал министр.

«Кто выпускает эти учебники? Их вес тяжелый, - не успокоился Сагинтаев. - Мы говорим по электронным учебникам, но по каждому предмету их нет. С одной стороны, мы говорим, что делаем. Но с другой стороны, ни то, ни другое не работает. Вместо этого дети в младших классах несут большую нагрузку. Сначала мы должны это решить, а потом уже вопросы бумаги, обеспечить легкие учебники, а потом переходить к новым стандартам», - высказался премьер-министр.

«Учебники, бумага... 50- 60 лет дети носили, и мы их носили в свое время, и теперь впервые вводим стандарты по весу», - закончил дискуссию Сагадиев.